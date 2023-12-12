В пермских музеях рассказали о новогодних программах
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на музей.
Для посетителей подготовлены мастер-классы, экскурсии, интерактивные программы в Доме Мешкова, Детском музейном центре, Доме-музее Н.Г. Славянова, Осинском краеведческом музее.
Хранители Пермского краеведческого музея представят коллекцию ёлочных игрушек и открыток.
Ранее сообщалось, что предновогоднюю праздничную страницу подготовили популярные цифровые проекты Москвы для жителей и гостей столицы.