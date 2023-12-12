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В пермских музеях рассказали о новогодних программах

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Филиалы Пермского краеведческого музея подготовили для жителей и гостей региона новогоднюю программу «Музейные ёлки».
В пермских музеях рассказали о новогодних программах
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на музей.

Для посетителей подготовлены мастер-классы, экскурсии, интерактивные программы в Доме Мешкова, Детском музейном центре, Доме-музее Н.Г. Славянова, Осинском краеведческом музее.

Хранители Пермского краеведческого музея представят коллекцию ёлочных игрушек и открыток.

Ранее сообщалось, что предновогоднюю праздничную страницу подготовили популярные цифровые проекты Москвы для жителей и гостей столицы.

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