В пермских музеях рассказали о новогодних программах

Филиалы Пермского краеведческого музея подготовили для жителей и гостей региона новогоднюю программу «Музейные ёлки».

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на музей.

Для посетителей подготовлены мастер-классы, экскурсии, интерактивные программы в Доме Мешкова, Детском музейном центре, Доме-музее Н.Г. Славянова, Осинском краеведческом музее.

Хранители Пермского краеведческого музея представят коллекцию ёлочных игрушек и открыток.

Ранее сообщалось, что предновогоднюю праздничную страницу подготовили популярные цифровые проекты Москвы для жителей и гостей столицы.