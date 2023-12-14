Синоптик Ильин спрогнозировал снегопад в Москве и резкое потепление

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве.

«Сегодня вечером к Московскому региону подойдёт зона со снегопадами, которая уже днём накроет юго-западные районы европейской территории России. В принципе, много сегодня снега достанется Черноземью. В Москве днём снег будет небольшой, а в ночь на пятницу снег усилится. К утру 10—15 см свежего снега выпадет в Москве и области», — поделился он.

По словам Ильина, связано это с южным циклоном, который зародился на севере Западной Европы.

«Затем он опустился на Балканы, где насытился тёплым и влажным воздухом. После этого всю эту воздушную массу он погнал в центр России. В субботу этот циклон закончит свою жизнь», — отметил синоптик.

Как отметил эксперт, в воскресенье на смену ему с Северной Атлантики будет «выходить очередной циклон, который принесёт в Московский регион более тёплые массы».

«В воскресенье днём мы будем с минусовой температурой, а к вечеру температура пойдёт на плюс. На следующей неделе мы будем с аномально высокими температурами, оттепелями, небольшими морозами по ночам. С вечера воскресенья возможен ледяной дождь. Дорожная обстановка станет непростой», — заключил собеседник RT.

Ранее столичное отделение МЧС распространило экстренное сообщение о сильном снеге 14 и 15 декабря.