МЧС Москвы распространило экстренное сообщение о сильном снеге 14 декабря

Столичное отделение МЧС распространило экстренное сообщение о сильном снеге 14 и 15 декабря.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением южного циклона и его атмосферных фронтов в период с 15:00 мск 14 декабря до 12:00 мск 15 декабря в Москве прогнозируется снег, сильный снег, усиление юго-восточного ветра с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении.

Уточняется, что москвичей ожидают местами метель и снежные заносы, а также гололедица на дорогах.

В МЧС призвали водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных манёвров, а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что температура воздуха 17 декабря в Москве поднимется выше ноля градусов.