Синоптик Вильфанд: в Москве 17 декабря температура поднимется выше ноля градусов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха 17 декабря в Москве поднимется выше ноля градусов.

Об этом пишет РИА Новости.

«В воскресенье прогнозируется повышение температуры до оттепели», — сказал он.

Вильфанд уточнил, что ночью ещё будет -8...-10°C, а днём — оттепельная погода и, вероятно, в понедельник тоже.

Синоптик добавил, что рекордные по высоте сугробы в столице не растают и сохранятся до Нового года.

10 декабря в управлении МЧС по Забайкальскому краю заявили о наступлении аномально холодной погоды со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на семь и более градусов с 10 по 17 декабря.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН заявил, что 1 ноября в средней полосе Европейской части россии зафиксировали около десяти новых абсолютных рекордов максимальной температуры.