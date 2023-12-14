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РБК: российские музыканты вернулись в хит-парады постсоветских стран

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Российские музыканты вернулись в топы прослушиваний постсоветских стран, после паузы в прошлом году.
РБК: российские музыканты вернулись в хит-парады постсоветских стран
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РБК после анализа ежесуточных рейтингов платформы Apple Music.

Как пишет издание, практически во всех постсоветских странах российские музыканты удерживают в начале декабря 2023 года больше половины позиций в топ-10 самых популярных композиций сервиса.

Как указывает портал, в декабре 2021 года песни российских музыкантов были в топах сервиса, они даже занимали по девять строчек в десятке самых популярных хитов в Молдавии и на Украине. Однако в 2022 году произошёл значительный спад, в ряде постсоветских стран исполнители из России полностью выпали из хит-парадов, а где-то их число сократилось в топе.

Ранее в Москве вручили премию «Золотой Граммофон».

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