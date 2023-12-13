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Киркоров подал иск к Успенской о защите чести и достоинства

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Народный артист России Филипп Киркоров подал иск к певице Любови Успенской о защите чести и достоинства. Истец требует 10 млн рублей моральной компенсации. Об этом RT рассказал адвокат певца Александр Добровинский.
Киркоров подал иск к Успенской о защите чести и достоинства
  • Gettyimages.ru

Как заявил Добровинский, Успенская в интервью блогеру Алёне Жигаловой оскорбила Киркорова, назвав его «женоненавистником».

«Но это лишь один пример из тех фраз, которые будут фигурировать в суде. Следует отметить, что это лишь первый иск к госпоже Успенской. За ним последует кое-что ещё», — заявил адвокат.

По его словам, Киркоров также требует порядка 2 млн рублей за понесённые расходы.

Ранее российский певец Егор Крид подал иск в Замоскворецкий суд к Екатерине Мизулиной и «Лиге безопасности интернета» с требованием выплатить ему компенсацию в размере 1 млн рублей за неправдивые сведения, распространяемые о нём.

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