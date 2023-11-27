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Егор Крид в исковом заявлении требует от Екатерины Мизулиной 1 млн рублей

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Российский певец Егор Крид подал иск в Замоскворецкий суд к Екатерине Мизулиной и «Лиге безопасности интернета» с требованием выплатить ему компенсацию в размере 1 млн рублей за неправдивые сведения, распространяемые о нём.
Егор Крид в исковом заявлении требует от Екатерины Мизулиной 1 млн рублей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Замоскворецкий суд.

В поданном иске исполнитель просит признать распространённую о нём информацию ложной, оскорбительной и порочащей его честь.

Отмечается, что поводом для судебных разбирательств стало высказывание Мизулиной о том, что Крид является главным интернет-мошенником страны.

Заседание по данному делу пройдёт 14 декабря.

Ранее сообщалось, что Крид подал иск против «Лиги безопасного интернета» и её главы Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства.

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