Егор Крид в исковом заявлении требует от Екатерины Мизулиной 1 млн рублей
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Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Замоскворецкий суд.
В поданном иске исполнитель просит признать распространённую о нём информацию ложной, оскорбительной и порочащей его честь.
Отмечается, что поводом для судебных разбирательств стало высказывание Мизулиной о том, что Крид является главным интернет-мошенником страны.
Заседание по данному делу пройдёт 14 декабря.
Ранее сообщалось, что Крид подал иск против «Лиги безопасного интернета» и её главы Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства.