Синоптик Варакин спрогнозировал рекордную высоту снега в Москве

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал про снегопад в Москве.

«Южный балканский циклон выйдет к территории Москвы и области в ночь с 14 на 15 декабря. Предыдущий абсолютный рекорд в 1966 году — на 15 декабря выпало 17,3 см. Сейчас выпадет от 10 до 14 см, возможно, в Подмосковье больше. Сейчас у нас рекордная высота снега — она больше 31 см. Любое количество плюс и, однозначно, рекорд по высоте снега мы будем иметь. Не количество снега за сутки, а рекордная высота снега за 15 дней декабря», — объяснил Варакин.

Он также добавил, что с 17 декабря придёт Атлантический циклон и в Москве ожидается потепление.

«Будет подтаивание, уплотнение снега. Высота снега будет уменьшаться», — подчеркнул собеседник RT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что температура воздуха 17 декабря в Москве поднимется выше ноля градусов.