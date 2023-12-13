RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Варакин спрогнозировал рекордную высоту снега в Москве

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал про снегопад в Москве.
Синоптик Варакин спрогнозировал рекордную высоту снега в Москве
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«Южный балканский циклон выйдет к территории Москвы и области в ночь с 14 на 15 декабря. Предыдущий абсолютный рекорд в 1966 году — на 15 декабря выпало 17,3 см. Сейчас выпадет от 10 до 14 см, возможно, в Подмосковье больше. Сейчас у нас рекордная высота снега — она больше 31 см. Любое количество плюс и, однозначно, рекорд по высоте снега мы будем иметь. Не количество снега за сутки, а рекордная высота снега за 15 дней декабря», — объяснил Варакин.

Он также добавил, что с 17 декабря придёт Атлантический циклон и в Москве ожидается потепление.

«Будет подтаивание, уплотнение снега. Высота снега будет уменьшаться», — подчеркнул собеседник RT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что температура воздуха 17 декабря в Москве поднимется выше ноля градусов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить