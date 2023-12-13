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Умер актёр сериала «Бруклин 9-9» Андре Брауэр

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Американский актёр Андре Брауэр, известный по ролям в сериалах «Бруклин 9-9» и «Доктор Хаус», скончался в возрасте 61 года.
Умер актёр сериала «Бруклин 9-9» Андре Брауэр
  • AP

Об этом информирует издание Variety со ссылкой на агента актёра.

«Андре Брауэр... умер в понедельник из-за скоротечной болезни», — говорится в сообщении.

У Брауэра есть две премии «Эмми». В 1998 году он получил награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале, в 2006 году — за лучшую мужскую роль в мини-сериале.

7 декабря сообщалось, что умер британский актёр и писатель Бенджамин Зефанайя, снявшийся в сериале «Острые козырьки», ему было 65 лет.

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