Умер актёр сериала «Бруклин 9-9» Андре Брауэр
- AP
Об этом информирует издание Variety со ссылкой на агента актёра.
«Андре Брауэр... умер в понедельник из-за скоротечной болезни», — говорится в сообщении.
У Брауэра есть две премии «Эмми». В 1998 году он получил награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале, в 2006 году — за лучшую мужскую роль в мини-сериале.
7 декабря сообщалось, что умер британский актёр и писатель Бенджамин Зефанайя, снявшийся в сериале «Острые козырьки», ему было 65 лет.