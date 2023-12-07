Умер снявшийся в сериале «Острые козырьки» актёр и писатель Бенджамин Зефанайя
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Об этом сообщается на официальной странице Зефанайи в соцсетях.
Он умер утром 7 декабря.
Как пишет The Guardian, два месяца назад у него диагностировали опухоль мозга.
В сериале «Острые козырьки» Зефанайя исполнил роль Иеремии Иисуса.
Также он является автором ряда романов и сборников поэзии.
В ноябре в Польше скончался актёр театра и кино, известный своими ролями в комедии «Ва-банк» и саге «Ведьмак» Влодимеж Мусял.