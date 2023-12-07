Умер снявшийся в сериале «Острые козырьки» актёр и писатель Бенджамин Зефанайя

Умер британский актёр и писатель Бенджамин Зефанайя, снявшийся в сериале «Острые козырьки», ему было 65 лет.

Об этом сообщается на официальной странице Зефанайи в соцсетях.

Он умер утром 7 декабря.

Как пишет The Guardian, два месяца назад у него диагностировали опухоль мозга.

В сериале «Острые козырьки» Зефанайя исполнил роль Иеремии Иисуса.

Также он является автором ряда романов и сборников поэзии.

В ноябре в Польше скончался актёр театра и кино, известный своими ролями в комедии «Ва-банк» и саге «Ведьмак» Влодимеж Мусял.