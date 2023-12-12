Лучшие парки Подмосковья наградят знаком качества от Деда Мороза
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Об этом информирует телеканал «360».
Знак качества можно получить в одной или нескольких номинациях: за лучшие ёлку, почту Деда Мороза, а также его резиденцию, зону тёплого очага и фотозону.
Победителей уже на этой неделе определит Московская областная дирекция по развитию парков.
Ранее сообщалось, что в Центральном парке культуры и отдыха Кургана перед Новым годом начнёт работу резиденция Деда Мороза.