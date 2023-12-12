В Уфе зарегистрировали новый температурный рекорд 12 декабря

Синоптики Башкирии зарегистрировали новый абсолютный температурный минимум. На станции Емаши термометры показали -44,4 °C.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на Башгидрометцентр.

Отмечается, что также был обновлён 46-летний рекорд для 12 декабря на аэрологической станции Уфа-Дема. Там термометры показали отметку в -33,9 °C.

Кроме того в городском районе на посту Уфа — ГМЦ-3 заметили падение температуры до -26,9 °C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал об отклонениях от климатической нормы в некоторых регионах России.