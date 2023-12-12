Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с на Ставрополье

Спасатели Ставропольского края предупредили жителей об усилении ветра до 20 м/с и гололёде.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональное УМЧС.

«Обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередачи, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев. Машины лучше убрать подальше от деревьев», — отметили в ведомстве.

Местных жителей призвали не выходить из дома в это время.

Также стало известно, что в Тюменской области объявили штормовое предупреждение из-за сильных морозов, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на региональный филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

Отмечается, что 13—14 декабря среднесуточная температура воздуха в регионе будет ниже климатической нормы на десять градусов и более.

Так, в среду. 13 декабря, ночью ожидается -30...-35 °С. Днём — -20…-25 °С, местами до -27 °С.

В четверг, 14 декабря, ночью -25…-20 °С, местами до -32…-37 °С, днём -20…-25 °С, местами до -30 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал об отклонениях от климатической нормы в некоторых регионах России.