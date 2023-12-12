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В Москве наградили лауреатов международной премии «Звезда театрала»

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В Москве на сцене театра Вахтангова прошла церемония награждения лауреатов международной премии зрительских симпатий «Звезда театрала».
В Москве наградили лауреатов международной премии «Звезда театрала»
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

В этом году в конкурсе приняли участие почти 110 тыс. человек, передаёт ОТР.

Победителей в 17 номинациях определяли по итогам зрительского голосования.

Награду за лучшую женскую роль получила Евгения Добровольская, сыгравшая Татьяну в постановке «Космос» в МХТ имени Чехова. Награда в номинации «Лучшая мужская роль» досталась Игорю Костолевскому за роль Габито в спектакле «Любовь по Маркесу» в Театре имени Маяковского.

Юлия Пересильд была отмечена как лучшая театральная актриса в кино за роль Жени Беляевой в фильме «Вызов».

Лучшим национальным театром, по мнению зрителей, стал коллектив из Карелии, а в номинации «Любительский театр» победил Ханты-Мансийск.

Ранее в Приморском крае объявили победителей театральной премии «Серебряный медальон» имени народного артиста СССР Андрея Присяжнюка. Награды получили лучшие спектакли и актёрские работы сезона 2022—2023 года.

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