Кинолог Голубев посоветовал хозяевам не раздражать собак намеренно

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что в тому случае, если хозяин делает вещи, которые раздражают его собаку, в будущем у неё могут возникнуть проблемы с поведением.

К примеру, многие собаки не любят, когда их наряжают в костюмы, которые не несут практической пользы, поделился он в беседе с газетой «Известия».

Также не все питомцы любят навязчивое поглаживание, настойчивые игры и постоянный тесный контакт с членами семьи. У животных есть свои желания и интересы, отметил эксперт.

Голубев также напомнил, что дрессировка и воспитание собаки — это системный и последовательный процесс. Заранее установленные правила не должны меняться, поскольку это увеличивает тревожность собаки.

Ещё один раздражитель для собаки — людные и шумные места, такие как городской праздник или салют. Посторонние люди, суета и шум могут вызвать стресс у животного, добавил кинолог.

Ранее Владимир Голубев рассказал, что хозяин собаки должен решить, допускать ли питомца на кровать, и всегда придерживаться установленных правил.