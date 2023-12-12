Кинолог Голубев посоветовал хозяевам не раздражать собак намеренно
- Gettyimages.ru
- © SeventyFour
К примеру, многие собаки не любят, когда их наряжают в костюмы, которые не несут практической пользы, поделился он в беседе с газетой «Известия».
Также не все питомцы любят навязчивое поглаживание, настойчивые игры и постоянный тесный контакт с членами семьи. У животных есть свои желания и интересы, отметил эксперт.
Голубев также напомнил, что дрессировка и воспитание собаки — это системный и последовательный процесс. Заранее установленные правила не должны меняться, поскольку это увеличивает тревожность собаки.
Ещё один раздражитель для собаки — людные и шумные места, такие как городской праздник или салют. Посторонние люди, суета и шум могут вызвать стресс у животного, добавил кинолог.
Ранее Владимир Голубев рассказал, что хозяин собаки должен решить, допускать ли питомца на кровать, и всегда придерживаться установленных правил.