Американский комик Крис Рок отказался вести премию «Золотой глобус»

Американский комик Крис Рок и несколько его коллег отказались быть ведущими на премии «Золотой глобус».

Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Крис Рок стал одним из тех, кто отказался от предложения вести церемонию 7 января», — говорится в сообщении.

Быть ведущими мероприятия также отказались американская актриса и комик Эли Вонг, а также трио ведущих подкаста SmartLess Джейсон Бейтман, Шон Хейс и Уилл Арнетт.

Причины отказа не называются.

В марте прошлого года Уилл Смит на церемонии «Оскар» ударил ведущего Криса Рока, который пошутил над его женой.