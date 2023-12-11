Американский комик Крис Рок отказался вести премию «Золотой глобус»
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Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на источники.
«Крис Рок стал одним из тех, кто отказался от предложения вести церемонию 7 января», — говорится в сообщении.
Быть ведущими мероприятия также отказались американская актриса и комик Эли Вонг, а также трио ведущих подкаста SmartLess Джейсон Бейтман, Шон Хейс и Уилл Арнетт.
Причины отказа не называются.
В марте прошлого года Уилл Смит на церемонии «Оскар» ударил ведущего Криса Рока, который пошутил над его женой.