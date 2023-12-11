RT в Telegram
Подпишись

Американский комик Крис Рок отказался вести премию «Золотой глобус»

Короткая ссылка
Американский комик Крис Рок и несколько его коллег отказались быть ведущими на премии «Золотой глобус».
Американский комик Крис Рок отказался вести премию «Золотой глобус»
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Крис Рок стал одним из тех, кто отказался от предложения вести церемонию 7 января», — говорится в сообщении.

Быть ведущими мероприятия также отказались американская актриса и комик Эли Вонг, а также трио ведущих подкаста SmartLess Джейсон Бейтман, Шон Хейс и Уилл Арнетт.

Причины отказа не называются.

В марте прошлого года Уилл Смит на церемонии «Оскар» ударил ведущего Криса Рока, который пошутил над его женой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить