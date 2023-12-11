Синоптик Шувалов классифицировал снегопад в Москве как умеренный

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал умеренным снегопад, который в текущий момент наблюдается в Москве.

«Идёт продолжительный снег, но он относится к категории умеренного снегопада, нежели к категории сильных. Сильный снегопад давно бы уже замёл пол-Москвы, а это обычный, рядовой снегопад», — заявил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, такая ситуация является штатной.

Что касается прогноза на Новый год, то пока сделать какой-либо вывод трудно. Прогнозы делаются не более чем за неделю, добавил Шувалов.

Ранее сообщалось, что в Курганской области 12 декабря прогнозируются морозы до -44 °С. Это ниже среднесуточной нормы на 7 °С и более.