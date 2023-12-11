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Синоптик Шувалов классифицировал снегопад в Москве как умеренный

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал умеренным снегопад, который в текущий момент наблюдается в Москве.
Синоптик Шувалов классифицировал снегопад в Москве как умеренный
  • Gettyimages.ru

«Идёт продолжительный снег, но он относится к категории умеренного снегопада, нежели к категории сильных. Сильный снегопад давно бы уже замёл пол-Москвы, а это обычный, рядовой снегопад», — заявил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, такая ситуация является штатной.

Что касается прогноза на Новый год, то пока сделать какой-либо вывод трудно. Прогнозы делаются не более чем за неделю, добавил Шувалов.

Ранее сообщалось, что в Курганской области 12 декабря прогнозируются морозы до -44 °С. Это ниже среднесуточной нормы на 7 °С и более.

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