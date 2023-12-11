Синоптик Леус рассказал о приближении циклона «Ваня» к Петербургу

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал потепление в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает rosbalt.ru со ссылкой на Telegram-канал синоптика.

«Названный немецкими метеорологами «Ваня» (Vanja), он закроет небо плотными облаками, принесёт снег и заметно повысит температуру», — заявил синоптик.

По его прогнозу, уже во вторник, 12 декабря, температура поднимется до -3 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде на неделе в Москве.