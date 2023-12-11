Синоптик Леус рассказал о приближении циклона «Ваня» к Петербургу
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Об этом сообщает rosbalt.ru со ссылкой на Telegram-канал синоптика.
«Названный немецкими метеорологами «Ваня» (Vanja), он закроет небо плотными облаками, принесёт снег и заметно повысит температуру», — заявил синоптик.
По его прогнозу, уже во вторник, 12 декабря, температура поднимется до -3 °С.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде на неделе в Москве.