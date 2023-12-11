Концерт по случаю 25-летия «Нашего радио» в Москве собрал 10 тысяч зрителей

Юбилейный концерт по случаю 25-летия «Нашего радио», прошедший в Москве на «ЦСКА Арене», собрал 10 тыс. зрителей.

Живое выступление длилось почти пять часов. Торжественное открытие программы стартовало с попурри от оркестра «Глобалис», говорится в пресс-релизе «Нашего радио».

На концерте выступили группы «ЧАЙФ», Lumen, The Hatters, «Пикник», «Чиж & Co».

Также в мероприятии приняли участие все действующие ведущие радиостанции: Александр Бон, Яна Лукьянова, Игорь Паньков, Андрей Куренков, Игорь Седов и Андрей Ломанов.

Поздравить радиостанцию пришли группа «Мураками», Найк Борзов, группы «Джоконда» и Casual, Павел Пиковский, IVAN, Роман Архипов, Анжелика Агурбаш, группы LASCALA, «Ундервуд» и многие другие.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялась церемония вручения премии «Золотой Граммофон».