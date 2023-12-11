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Представитель Пахмутовой опроверг информацию о коронавирусе у композитора

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У народной артистки СССР композитора Александры Пахмутовой нет коронавируса. Об этом сообщил директор её фонда Евгений Малышко.
Представитель Пахмутовой опроверг информацию о коронавирусе у композитора
  • Gettyimages.ru

«В СМИ пишут очень много неправды. Никакого ковида у нас нет даже близко. И сердечных проблем тоже», — сказал он.

Малышко подтвердил, что Пахмутова госпитализирована с простудой и «привычными для неё симптомами».

Директор подчеркнул, что ПЦР-тест композитора дал отрицательный результат.

9 ноября Александра Пахмутова отмечала свой 94-й день рождения.

Президент Владимир Путин направил телеграмму деятелю культуры, отметив, что её творчество пользуется поистине всенародной любовью.

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