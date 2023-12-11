Представитель Пахмутовой опроверг информацию о коронавирусе у композитора
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«В СМИ пишут очень много неправды. Никакого ковида у нас нет даже близко. И сердечных проблем тоже», — сказал он.
Малышко подтвердил, что Пахмутова госпитализирована с простудой и «привычными для неё симптомами».
Директор подчеркнул, что ПЦР-тест композитора дал отрицательный результат.
9 ноября Александра Пахмутова отмечала свой 94-й день рождения.
Президент Владимир Путин направил телеграмму деятелю культуры, отметив, что её творчество пользуется поистине всенародной любовью.