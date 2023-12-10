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В Камчатском крае ожидаются метель и ветер со скоростью до 30 м/с

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На Камчатке 11 декабря ожидаются метель и ветер со скоростью до 30 м/с.

Об этом информирует региональное управление МЧС России.

Отмечается, что к берегам края приближается охотоморский циклон.

Как сообщили в Камчатском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине ночи на 11 декабря в Петропавловск-Камчатском городском округе, Усть-Большерецком, Елизовском и на юге Мильковского муниципальных районов прогнозируются сильный снег, метель и гололедица.

При этом скорость ветра может достигать 18—23 м/с, а в прибрежных районах — 25—30 м/с.

Ранее гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Московском регионе из-за низких температур.

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