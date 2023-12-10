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Михалков назвал огромной глупостью призывы запретить сериал «Слово пацана»

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Кинорежиссёр Никита Михалков заявил, что призывы запретить показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» являются глупостью, поскольку он основан на исторической правде.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, это очень «мощная картина».

«То, что показывают то, что было (на самом деле. — RT), то людям надо понимать и объяснять — вот что было, чего не должно (было. — RT) быть», — отметил Михалков.

Он добавил, что Жора Крыжовников — очень талантливый режиссер, и этот сериал — настоящее кино, которое волнует, поэтому «все так всполошились» после выхода картины.

В октябре в сети вышел трейлер восьмисерийной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Центральные роли исполнили Иван Янковский, Сергей Бурунов, Рузиль Минекаев и Никита Кологривый.

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