Михалков назвал огромной глупостью призывы запретить сериал «Слово пацана»
Об этом пишет ТАСС.
По его словам, это очень «мощная картина».
«То, что показывают то, что было (на самом деле. — RT), то людям надо понимать и объяснять — вот что было, чего не должно (было. — RT) быть», — отметил Михалков.
Он добавил, что Жора Крыжовников — очень талантливый режиссер, и этот сериал — настоящее кино, которое волнует, поэтому «все так всполошились» после выхода картины.
В октябре в сети вышел трейлер восьмисерийной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Центральные роли исполнили Иван Янковский, Сергей Бурунов, Рузиль Минекаев и Никита Кологривый.