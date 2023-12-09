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Bloomberg: бум популярности люксовых швейцарских часов подходит к концу

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Спрос на швейцарские часы люксовых брендов, который сохранялся на рекордном уровне в течение последних трёх лет, пошёл на спад. Об этом сообщает Bloomberg.
Bloomberg: бум популярности люксовых швейцарских часов подходит к концу
  • Gettyimages.ru
  • © clu

В материале агентства отмечается, что бум популярности таких часов произошёл в начале пандемии коронавирусной инфекции, когда обеспеченные потребители обратили внимание на люксовые бренды. Из-за этого спрос на такие часы в 2022 году вырос почти до $28,5 млрд.

Однако теперь ситуация поменялась. Автор публикации отметил, что в последние месяцы зафиксировано снижение спроса на часы, что происходит на фоне «агрессивного повышения цен» и роста производства.

Помимо этого, свою роль сыграли два фактора: высокие процентные ставки и неустойчивый экономический рост. Всё это повлияло на мышление потребителей и их готовность тратить деньги.

Ранее исследование показало рост спроса в России на кофе и шоколад — их стали чаще покупать в осенний период.

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