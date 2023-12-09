Умер актёр Райан О'Нил
Об этом сообщил его сын.
«Мой отец сегодня мирно умер, и его любящая команда была рядом с ним, поддерживая его так же, как и он нас», — передаёт его слова ТАСС.
О'Нил был удостоен премии «Давид ди Донателло», которая присваивается лучшим иностранным актёрам.
Кроме того, он имеет звезду на «Аллее славы» в Голливуде.
5 декабря советский и украинский актёр театра и кино Сергей Кустов, известный ролью мушкетёра Монтарана в фильме «Д'Артаньян и три мушкетёра», умер на 78-м году жизни.
7 декабря умер британский актёр и писатель Бенджамин Зефанайя, снявшийся в сериале «Острые козырьки», ему было 65 лет.