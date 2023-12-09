Умер актёр Райан О'Нил

Актёр Райан О'Нил, сыгравший одну из главных ролей в картине «История любви» (1970), скончался на 83-м году жизни.

Об этом сообщил его сын.

«Мой отец сегодня мирно умер, и его любящая команда была рядом с ним, поддерживая его так же, как и он нас», — передаёт его слова ТАСС.

О'Нил был удостоен премии «Давид ди Донателло», которая присваивается лучшим иностранным актёрам.

Кроме того, он имеет звезду на «Аллее славы» в Голливуде.

5 декабря советский и украинский актёр театра и кино Сергей Кустов, известный ролью мушкетёра Монтарана в фильме «Д'Артаньян и три мушкетёра», умер на 78-м году жизни.

7 декабря умер британский актёр и писатель Бенджамин Зефанайя, снявшийся в сериале «Острые козырьки», ему было 65 лет.