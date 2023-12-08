Вильфанд спрогнозировал дальнейшее похолодание в столичном регионе в выходные

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие выходные в Москве сохранится морозная погода.

«В Москве температура ниже нормы на 7—9 градусов в субботу и воскресенье, это опасное явление. Затем постепенное повышение температуры, но температура всё равно будет отрицательная: ночью до 12 градусов ниже нуля, дневные — до 8 градусов ниже нуля», — сообщил он в беседе с НСН.

По его словам, это низкая температура, но аномальных холодов в столице на следующей неделе уже не будет, начиная со вторника.

«Со вторника начнётся снег, мощного снегопада ждать не стоит, но снег будет выпадать в день по полтора-два миллиметра, высота снежного покрова будет увеличиваться, а она сейчас рекордно высокая», — добавил Вильфанд.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящих выходных.