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Синоптик Цыганков рассказал о небольшом снегопаде в выходные дни в Москве

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Полина Полетаева
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящих выходных.
Синоптик Цыганков рассказал о небольшом снегопаде в выходные дни в Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По словам специалиста, в выходные дни погода будет меняться.

«С одной стороны у нас обширный антициклон, который стоит над Уралом и Поволжьем, краем он и нас цепляет. В Сибири и Поволжье уже холодно, и к Москве холод потихоньку подходит. Но с другой стороны, с запада, нас подпирает циклон, который не даёт нас сильно (выхолодить. — RT)», — рассказал Цыганков.

Он отметил, что «будет холодно, но без рекордов».

«Ночью в выходные — -15...-18 °С, а днём — около -10...-12 °С. Подойдёт небольшой снег. Не такой уж сильный, но дня за три выпадет, наверное, 10 см», — заключил синоптик.

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