Синоптик Шувалов рассказал о снегопаде в субботу в южной половине ЦФО

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Центральном федеральном округе.

По словам специалиста, из-за инверсии в антициклоне успешно сформировалась тонкая облачность, прикрывшая не только Московскую область, но и Владимирскую и Ярославскую области.

«То есть антициклон, высокое давление — всё присутствует, но инверсия на высоте 1 км, то есть обратный ход температуры, создаёт некий парниковый эффект, возникает тонкая прослойка облаков, которая как раз и прикрыла Москву и Подмосковье, как одеялом. Поэтому сегодня было даже существенно теплее, не так выхолодило к утру, как в прошлые ночи», — пояснил Шувалов.

По его словам, 9 декабря снегопада стоит ждать только в южной половине Центрального Федерального округа.

«Там поднимается фронтальная зона от турецкого циклона. Так что небольшой снег и температура в южной половине от Тулы — -12...-17 °С, а Воронеж, Курск и Белгород — -4...-9 °С. Но это действительно только на один день. Снег я назвал бы, скорее, умеренным и не давал бы ему категории «сильный», — резюмировал собеседник RT.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о том, какая погода ожидается в ближайшие недели в Москве.