Синоптик Цыганков ожидает снежный покров в Новый год в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается в ближайшие недели в Москве.

Как пояснил эксперт, снега выпало много, поэтому можно ожидать, что в Новый год в столице снежный покров будет.

«До 12—13 декабря сильного снега не будет. Очередной циклон подойдёт 14—15 декабря — добавит снега. Снежный покров, который лежит, он уже никуда не денется. У нас уже 39 см, он, конечно, не уйдёт никуда. Снег лежать будет», — отметил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал об аномальных холодах в России.