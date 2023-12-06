Синоптик Вильфанд рассказал об аномальном холоде в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал об аномальных холодах в России.

«Около 60% территории страны находится в областях аномального мороза. Сейчас стационарный антициклон, который находится северо-восточнее Москвы, над Волгой, над Уралом, он определяет погоду на огромной территории. Очень холодная погода», — поделился синоптик.

Он отметил, что в Архангельской области и в Республике Коми аномалии температуры на 12—18 °C ниже нормы.

«Морозы будут достигать -35...-40 °C. На севере ЦФО — на 15—17 °C ниже нормы до конца недели. В Бурятии, Якутии — до -40 °C и ниже», — добавил Вильфанд.

Ранее Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за очень низких температур.

В Уфе (Башкирия) ввели режим повышенной готовности из-за ожидающихся аномальных морозов. В некоторых районах температура воздуха понизится до -33…-38 °С.

Синоптики спрогнозировали в Омской области сильные морозы до -45 °С.