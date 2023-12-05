RT в Telegram
Подпишись

В Омской области предупредили о морозах до -45 °С

Короткая ссылка
Синоптики спрогнозировали в Омской области сильные морозы до -45 °С.
В Омской области предупредили о морозах до -45 °С
  • Gettyimages.ru
  • © yykkaa

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

Отмечается, что в регионе 6—12 декабря температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10 °С и более.

Так, в среду, 6 декабря, ночью — -24…-29 °С. Днём — -19…-24 °С. В отдельных районах метель, гололёд, изморозь и снежные заносы. Западный, северо-западный ветер до 7—12 м/с, порывами — до 15—17 м/с.

В четверг, 7 декабря, ночью — -26…-31 °С, местами — -33…-38 °С. Днём — -25…-30 °С, местами — -35 °С. Небольшой снег. Ветер северо-западный, 4—9 м/с.

В пятницу, 8 декабря, ночью — -34…-39 °С, местами — -40…-45 °С. Днём — -32…-37 °С. Ветер северо-западный, западный, 3—8 м/с.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT спрогнозировал аномальные холода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить