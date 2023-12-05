В Омской области предупредили о морозах до -45 °С

Синоптики спрогнозировали в Омской области сильные морозы до -45 °С.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

Отмечается, что в регионе 6—12 декабря температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10 °С и более.

Так, в среду, 6 декабря, ночью — -24…-29 °С. Днём — -19…-24 °С. В отдельных районах метель, гололёд, изморозь и снежные заносы. Западный, северо-западный ветер до 7—12 м/с, порывами — до 15—17 м/с.

В четверг, 7 декабря, ночью — -26…-31 °С, местами — -33…-38 °С. Днём — -25…-30 °С, местами — -35 °С. Небольшой снег. Ветер северо-западный, 4—9 м/с.

В пятницу, 8 декабря, ночью — -34…-39 °С, местами — -40…-45 °С. Днём — -32…-37 °С. Ветер северо-западный, западный, 3—8 м/с.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT спрогнозировал аномальные холода.