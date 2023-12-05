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Синоптик Цыганков спрогнозировал аномальные холода в Москве

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Анастасия Белоусова
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT спрогнозировал аномальные холода.
Синоптик Цыганков спрогнозировал аномальные холода в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © Irina Lavrishcheva

По его словам, похолодание по Москве и области уже началось.

«В Московской области сегодня было до -17 °С. В Москве около -10 °С. Оно будет продолжаться до числа 10—11 декабря. Самый холодный день будет 10 декабря. До -22...-23 °С. Аномально холодная погода в Москве, на семь и более градусов ниже нормы в течение четырёх дней будет», — поделился он.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила о сильном похолодании с 7 декабря в Москве.

По её прогнозу в четверг, 7 декабря, ночью температура опустится до -19 °С. Днём будет до -14 °С.

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