Синоптик Позднякова спрогнозировала серьёзное похолодание в Москве с 7 декабря

Синоптик Татьяна Позднякова предупредила о сильном похолодании с 7 декабря в Москве.

«Температура воздуха будет значительно ниже климатической нормы градусов на пять-семь», — заявила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

По её прогнозу в четверг, 7 декабря, ночью температура опустится до -19 °С. Днём будет до -14 °С.

В пятницу, 8 декабря, ночью около -20 °С. Днём -15 °С.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что в Московский регион на этой рабочей неделе придут морозы.