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Синоптик Позднякова спрогнозировала серьёзное похолодание в Москве с 7 декабря

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Синоптик Татьяна Позднякова предупредила о сильном похолодании с 7 декабря в Москве.
Синоптик Позднякова спрогнозировала серьёзное похолодание в Москве с 7 декабря
  • Gettyimages.ru

«Температура воздуха будет значительно ниже климатической нормы градусов на пять-семь», — заявила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

По её прогнозу в четверг, 7 декабря, ночью температура опустится до -19 °С. Днём будет до -14 °С.

В пятницу, 8 декабря, ночью около -20 °С. Днём -15 °С.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что в Московский регион на этой рабочей неделе придут морозы.

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