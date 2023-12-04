Синоптик Ильин спрогнозировал усиление мороза в Москве и области на неделе
Циклон, вызвавший снегопады, уходит на Урал, после чего с северо-востока начнёт поступать холодный арктический воздух, что приведёт к похолоданию в Москве и области, сообщил специалист в беседе с телеканалом «360».
Со вторника в Москве прогнозируется -9 °С, ночью — -13…-15 °С, а по области — до -18 °С, отметил Ильин.
Четверг, пятница и суббота станут самыми морозными. По ночам в Москве и области температура может опускаться до -20…-22 °С, днём прогнозируется -13… -18 °С без осадков.
Небольшое потепление начнётся лишь в воскресенье, 10 декабря, а к понедельнику дневная температура составит -10 °С, добавил Ильин.
Ранее сообщалось, что Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве из-за ветра, а в Московской области — из-за гололедицы до полудня 5 декабря.