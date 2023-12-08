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В Подмосковье рассказали об остающихся на зиму птицах

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Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов рассказал о работе бёрдвочеров и птицах, остающихся на зимовку в регионе.
В Подмосковье рассказали об остающихся на зиму птицах
  • Gettyimages.ru
  • © Vlad Moldovan / 500px

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Бёрдвочеры следят за птицами, описывают их, отмечают место своей находки. Такие данные являются важными и полезными для науки», — сказал Фирсов.

Информация о них учитывается при ведении Красной книги Московской области и мониторингового списка редких видов, добавил чиновник.

Отмечается, что самыми распространёнными видами птиц в области являются большая синица, лазоревка и свиристель.

Также в регионе был зафиксирован массовый пролёт клестов-еловиков, а на кормушках заметили снегирей, поползней, пёстрых дятлов и больших и хохлатых синиц.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье выявили более 400 мест обитания редких животных и растений за год.

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