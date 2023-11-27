В Подмосковье выявили более 400 мест обитания редких животных и растений за год

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов заявил, что в регионе в 2023 году обнаружили 434 новых места, где обитают 150 видов краснокнижных животных и растений.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Среди интересных находок — новые места обитания рыси, малой вечерницы, обыкновенной летяги, которую впервые за всё время зафиксировали в Волоколамском городском округе», — рассказал Фирсов.

Он также отметил, что полученные данные будут использованы при подготовке четвёртого издания Красной книги Московской области, планируемой к выпуску в 2028 году.

Ранее сообщалось, что Подмосковье в 2023 году выросла популяция краснокнижных чёрных коршунов.