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В Подмосковье выявили более 400 мест обитания редких животных и растений за год

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Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов заявил, что в регионе в 2023 году обнаружили 434 новых места, где обитают 150 видов краснокнижных животных и растений.
В Подмосковье выявили более 400 мест обитания редких животных и растений за год
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«Среди интересных находок — новые места обитания рыси, малой вечерницы, обыкновенной летяги, которую впервые за всё время зафиксировали в Волоколамском городском округе», — рассказал Фирсов.

Он также отметил, что полученные данные будут использованы при подготовке четвёртого издания Красной книги Московской области, планируемой к выпуску в 2028 году.

Ранее сообщалось, что Подмосковье в 2023 году выросла популяция краснокнижных чёрных коршунов.

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