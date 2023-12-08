Социальная сеть «ВКонтакте» провела исследование дружбы между пользователями за 2023 год.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что январь стал самым дружелюбным месяцем в 2023 году, средняя продолжительность дружбы составляет 4,5 года, каждый день 5,5 млн пользователей находят друга в соцсети.

Согласно исследованию, рекорд по количеству принятых заявок установлен 13 марта: в этот день образовалось более 8,6 млн пар друзей.

Больше всего заявок отправляют по понедельникам, меньше всего — по субботам. Меньше всего приглашений принимают те, кто родился в июне, больше всего — рождённые в октябре.

Средняя продолжительность дружбы в социальной сети составляет 4,5 года: 26% пользователей стали друзьями менее года назад, 9% вместе уже более десяти лет. Часть людей предпочитают актуализировать список друзей. Чаще этим занимается аудитория до 20 лет: в этой категории на 100 добавленных друзей приходится 51 удалённый.

Мужчины склонны чаще чистить список знакомых, чем женщины: на 100 новых друзей у мужчин приходится 40 удалённых, у женщин — 36. У женщин обычно больше друзей, в среднем 132, тогда как у мужчин — 111. Что касается семейного положения, то пользователи предпочитают не выбирать пункты «женат» или «замужем» — эти варианты обозначены только у 4% аудитории соцсети.

Ранее сообщалось, что «Сферум» запускает новогодний онлайн-марафон для педагогов и учащихся.



