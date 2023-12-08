В России появилась серебряная монета в память о творчестве Леонида Гайдая
- РИА Новости
- © Василий Малышев
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора, монета выпущена 8 декабря 2023 года тиражом 3 тыс. экземпляров. На её обороте можно увидеть изображение Гайдая, на руках которого сидит его любимая собака, а также плёнки, камеры и другое.
Отмечается, что все элементы — рельефные, а некоторые детали выполнены в технике лазерного матирования.
Лицевая сторона содержит государственный герб России и необходимые надписи.
Эта монета считается законным средством наличного платежа.
Леонид Гайдай известен такими киноработами, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и другими.
Ранее актёр Чернов рассказал о несостоявшейся роли у Леонида Гайдая.