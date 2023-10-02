Актёр Чернов рассказал о несостоявшейся роли у Леонида Гайдая

Народный артист России Юрий Чернов рассказал о несостоявшейся роли в фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

«Я должен был играть в «Иване Васильевиче» милиционера, который гонялся за Жоржем Милославским, которого играл Куравлёв. Леонид Иович Гайдай утвердил. Я ждал, когда вызовут», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, наступило лето, а его пригласили сниматься в детскую картину на киностудии Горького.

«Они мне предложили поехать отдохнуть, а параллельно денежку заработать, сняться в кино», — поделился воспоминаниями Чернов.

В это время ему пришла телеграмма с приглашением приехать в Москву на подписание договора, но второй режиссёр не отпустила актёра, утверждая, что у того запланированы съёмки.

«Даже на один день не отпустила. Ну и, как бывает в таких случаях, конечно, никаких съёмок не было. Ей надо было сделать, чтобы я сидел на месте. Я так на неё обиделся. Не разговаривал несколько месяцев», — сообщил артист.

Осенью Чернову пришла ещё одна телеграмма от Гайдая — актёру предложили сыграть на балалайке в оркестре.

«Я пригорюнился и прикинул: «Ну хорошо. Со мной в кадре будут Леонид Куравлёв, Савелий Крамаров, Юрий Яковлев. Соглашусь», — добавил он.

Ранее актёр народный артист России Виктор Сухоруков в беседе с НСН рассказал о съёмках в комедии Дмитрия Светозарова «Пять процентов», главную роль в которой сыграл Юрий Стоянов.