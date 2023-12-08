В Москве отреставрировали главный вход здания РГБ

На Воздвиженке в Москве отреставрировали ансамбль главного входа Российской государственной библиотеки (РГБ). Здание — объект культурного наследия регионального значения.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Главный вход в Ленинку и парадная лестница известны не только в нашей стране, но и за рубежом. В течение двух лет более сотни специалистов трудились над воссозданием исторического облика одной из знаковых достопримечательностей города. Вход уже открыт для посетителей библиотеки», — рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

За время существования РГБ по её главной лестнице прошли около 120 млн человек. До начала работ специалисты зафиксировали расхождение в высоте ступеней до двух сантиметров, часть камней ступеней была утрачена.

Конструктив лестницы приведён в порядок, отреставрирован напольный разноцветный мрамор, паркет, исторические двери, декор потолков. Помещениям вернули историческую планировку.

Ранее сообщалось, что фасад главного корпуса Волковской богадельни отреставрируют в Петербурге.