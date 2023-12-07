Институт Pantone назвал персиковый главным цветом 2024 года
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Об этом говорится на сайте института.
«Это нежный и бархатистый оттенок персика, всеобъемлющий дух которого наполняет разум, тело и сердце», — говорится в описании к цвету.
Как отметила директор института Леатрис Эйсман, этот цвет «излучает тепло», а также призывает к единению с окружим миром.
Ранее издательство Оксфордского университета, выпускающее словарь английского языка, назвало словом 2023 года rizz, которое в разговорном языке обозначает персональные шарм и привлекательность.