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Институт Pantone назвал персиковый главным цветом 2024 года

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Институт цвета Pantone объявил персиковый цвет 13-1023 Peach Fuzz («персиковый пушок») главным цветом 2024 года.
Институт Pantone назвал персиковый главным цветом 2024 года
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте института. 

«Это нежный и бархатистый оттенок персика, всеобъемлющий дух которого наполняет разум, тело и сердце», — говорится в описании к цвету.

Как отметила директор института Леатрис Эйсман, этот цвет «излучает тепло», а также призывает к единению с окружим миром.

Ранее издательство Оксфордского университета, выпускающее словарь английского языка, назвало словом 2023 года rizz, которое в разговорном языке обозначает персональные шарм и привлекательность.

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