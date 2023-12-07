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Морозы до -40 °С продержатся в Челябинской области до конца недели

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Синоптики спрогнозировали в Челябинской области сильные морозы до -40 °С до конца недели.
Морозы до -40 °С продержатся в Челябинской области до конца недели
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Гидрометцентр региона.

Отмечается, что среднесуточная температура воздуха будет на 7 и более градусов ниже климатической нормы.

«Ночью 8 декабря в отдельных районах — сильный мороз с минимальной температурой воздуха до -40 °С и ниже», — сказали в Гидрометцентре.

В Челябинске 8—11 декабря ожидается ночью -27...-32 °С , днём -24...-29 °С.

Ранее синоптики спрогнозировали продолжительные морозы ниже -30 °С в Пермском крае.

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