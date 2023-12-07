RT в Telegram
Подпишись

Синоптики спрогнозировали продолжительные морозы ниже -30 °С в Пермском крае

Короткая ссылка
В Пермском крае ожидаются морозы до -30 °С. Они станут самыми продолжительными с января 2006 года.
Синоптики спрогнозировали продолжительные морозы ниже -30 °С в Пермском крае
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

«Впервые за 17 лет в Перми в течение шести дней подряд минимальная температура воздуха может оказаться ниже отметки -30 °С, чего не было ни в декабре 2009, ни в январе 2014 годов, когда наблюдались самые сильные морозы в первом и втором десятилетии XXI века», — рассказали в центре.

Так в пятницу, 7 декабря, температура воздуха в некоторых местах Прикамья достигала -35…-36 °С.

В субботу, 8 декабря, ожидается до -40 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о волне морозов, которая накроет Москву в ближайшее время.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить