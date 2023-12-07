Синоптики спрогнозировали продолжительные морозы ниже -30 °С в Пермском крае

В Пермском крае ожидаются морозы до -30 °С. Они станут самыми продолжительными с января 2006 года.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

«Впервые за 17 лет в Перми в течение шести дней подряд минимальная температура воздуха может оказаться ниже отметки -30 °С, чего не было ни в декабре 2009, ни в январе 2014 годов, когда наблюдались самые сильные морозы в первом и втором десятилетии XXI века», — рассказали в центре.

Так в пятницу, 7 декабря, температура воздуха в некоторых местах Прикамья достигала -35…-36 °С.

В субботу, 8 декабря, ожидается до -40 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о волне морозов, которая накроет Москву в ближайшее время.