Синоптик Шувалов спрогнозировал «архангельские» морозы в Москве
- РИА Новости
«До конца этой недели температуры будут не декабрьские и даже не московские, они будут вологодские и архангельские», — заявил эксперт в беседе с «Радио 1».
По его прогнозу, ночью будет до -20 °С, а днём — до -15 °С.
Также он отметил, что 14—15 декабря ожидается новый снегопад.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается в ближайшие недели в Москве.