Синоптик Шувалов спрогнозировал «архангельские» морозы в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о волне морозов, которая накроет Москву в ближайшее время.

«До конца этой недели температуры будут не декабрьские и даже не московские, они будут вологодские и архангельские», — заявил эксперт в беседе с «Радио 1».

По его прогнозу, ночью будет до -20 °С, а днём — до -15 °С.

Также он отметил, что 14—15 декабря ожидается новый снегопад.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается в ближайшие недели в Москве.