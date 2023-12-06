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Синоптик Шувалов спрогнозировал «архангельские» морозы в Москве

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о волне морозов, которая накроет Москву в ближайшее время.
Синоптик Шувалов спрогнозировал «архангельские» морозы в Москве
  • РИА Новости

«До конца этой недели температуры будут не декабрьские и даже не московские, они будут вологодские и архангельские», — заявил эксперт в беседе с «Радио 1».

По его прогнозу, ночью будет до -20 °С, а днём — до -15 °С.

Также он отметил, что 14—15 декабря ожидается новый снегопад.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается в ближайшие недели в Москве.

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