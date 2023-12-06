Стала известна дата прощания с Татьяной Владимировой

Прощание с актрисой театра и кино Татьяной Владимировой состоится в пятницу, 8 декабря, в храме Иоанна Воина на Якиманке.

«Уважаемые коллеги и друзья! Прощание с Татьяной Юрьевной Владимировой состоится 8 декабря», — говорится в сообщении Telegram-канала театра Et Cetera, где актриса служила с 1993 года.

После отпевания и прощания тело артистки будет кремировано в морге Центральной клинической больницы.

Татьяна Владимирова родилась 29 августа 1950 года. В 1973-м она окончила Школу-студию МХАТ. В 1998 году Владимирова получила звание заслуженной, а в 2008-м — народной артистки РФ. Актриса скончалась в возрасте 73 лет в Москве.

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