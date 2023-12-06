В ряде городов Челябинской области объявили режим НМУ

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) объявлен в ряде городов Челябинской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Минэкологии региона.

«По данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске, Сатке, Коркине, Карабаше, Златоусте и Аше с 19 часов 6 декабря до 19 часов 8 декабря ожидается режим неблагоприятных метеорологических условий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое», — сказали в ведомстве.

Там также отметили, что 6—8 декабря днём температура воздуха опустится до -21 °С, ночью — до -40 °С.

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