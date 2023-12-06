RT в Telegram
Подпишись

В ряде городов Челябинской области объявили режим НМУ

Короткая ссылка
Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) объявлен в ряде городов Челябинской области.
В ряде городов Челябинской области объявили режим НМУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Минэкологии региона.

«По данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске, Сатке, Коркине, Карабаше, Златоусте и Аше с 19 часов 6 декабря до 19 часов 8 декабря ожидается режим неблагоприятных метеорологических условий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое», — сказали в ведомстве.

Там также отметили, что 6—8 декабря днём температура воздуха опустится до -21 °С, ночью — до -40 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал об аномальных холодах в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить