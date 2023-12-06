Скончалась художница мультфильма «Котёнок по имени Гав» Наталья Богомолова
- Gettyimages.ru
О кончине Богомоловой сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков в беседе с РИА Новости. По его словам, художница около месяца лежала в больнице.
В фильмографии Натальи Богомоловой числятся такие проекты, как «Про лысую принцессу», «Медвежий угол», «День рождения Алисы», «Сказки старого пианино», «Халиф-аист», «День медведя» и многие другие.
Ранее стало известно о смерти актрисы Елены Корниловой.