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Скончалась художница мультфильма «Котёнок по имени Гав» Наталья Богомолова

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В возрасте 83 лет умерла художница Наталья Богомолова, работавшая над созданием таких популярных советских мультфильмов, как «Бобик в гостях у Барбоса» и «Котёнок по имени Гав».
Скончалась художница мультфильма «Котёнок по имени Гав» Наталья Богомолова
  • Gettyimages.ru

О кончине Богомоловой сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков в беседе с РИА Новости. По его словам, художница около месяца лежала в больнице.

В фильмографии Натальи Богомоловой числятся такие проекты, как «Про лысую принцессу», «Медвежий угол», «День рождения Алисы», «Сказки старого пианино», «Халиф-аист», «День медведя» и многие другие.

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