Слушатели выбрали рэпера A.V.G и певицу Anna Asti артистами года

Слушатели онлайн-сервиса выбрали рэпера A.V.G и певицу Anna Asti артистами года.

«Итоги года с той самой музыкой» появились на платформе «Яндекс Музыка». Подписчики слушали 340 млрд минут (5,6 млрд часов) треки любимых исполнителей.

На первом месте расположились рэпер A.V.G, хип-хоп-исполнитель песен «Я плачу», «Платина», и Anna Asti («Девочка, танцуй», «Неделимы»). Новые композиции артистов стали самыми прослушиваемыми на платформе, а певица признана артисткой года во второй раз.

Альбомом года подписчики сервиса признали Aа language 2 румынского артиста Aarne. В номинации «Искра года» победу одержал исполнитель White Gallows, дебютировавший с альбомом Oblivion.

Треком года стал ремикс композиции группы «Винтаж» «Плохая девочка» совместно с ТРАВМА, SKIDRI, DVRKLXGHT. Лучшей группой выбрана Artik & Asti, а «Король и Шут» — феноменом уходящего года. Песня коллектива «Кукла колдуна» поднялась на первую строчку чарта сервиса.

Ранее стало известно, что Imperial Orchestra представит в Казани панк-сказку «Король и Шут».