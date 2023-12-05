В Татарстане ограничат посещение природной территории «Голубые озёра»
- РИА Новости
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Госкомитет по биоресурсам РТ разработал изменения в положении о государственном природном заказнике «Голубые озёра» регионального значения, передаёт ГТРК «Татарстан».
Планируется ввести запрет на посещение гражданами территории заказника: с мая по август — с 22:00 до 05:00, с сентября по апрель — с 18:00 до 08:00. В светлое время суток озёра останутся доступными для посещения.
При этом купание в водоёмах разрешат только в специально отведённых местах.
Данные изменения находятся на стадии согласования с Минприроды России.
Ранее сообщалось, что в Минэкологии Московской области согласовали план противопожарного обустройства лесов в особо охраняемых природных территориях. В него включены мероприятия по предотвращению природных возгораний.