В Татарстане ограничат посещение природной территории «Голубые озёра»

Начальник Управления охраны животного и растительного мира Татарстана Ринат Чиспияков заявил, что в республике намерены ограничить для посещения особо охраняемую природную территорию (ООПТ) «Голубые озёра» в тёмное время суток.

Госкомитет по биоресурсам РТ разработал изменения в положении о государственном природном заказнике «Голубые озёра» регионального значения, передаёт ГТРК «Татарстан».

Планируется ввести запрет на посещение гражданами территории заказника: с мая по август — с 22:00 до 05:00, с сентября по апрель — с 18:00 до 08:00. В светлое время суток озёра останутся доступными для посещения.

При этом купание в водоёмах разрешат только в специально отведённых местах.

Данные изменения находятся на стадии согласования с Минприроды России.

Ранее сообщалось, что в Минэкологии Московской области согласовали план противопожарного обустройства лесов в особо охраняемых природных территориях. В него включены мероприятия по предотвращению природных возгораний.