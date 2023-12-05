В Нижнем Новгороде подготовили концепцию оформления уличных вывесок

В Нижнем Новгороде подготовили единую архитектурно-художественную концепцию для улицы Максима Горького до площади Свободы.

Постановление размещено на сайте мэрии, пишет newsnn.ru.

В соответствии с новым дизайн-кодом информационные таблички, баннеры и вывески с дефектами, а также устаревшие подлежат замене.

К тому же вывески должны быть установлены в определённом порядке, чтобы не нарушать архитектурный и исторический облик города. Каждая конструкция должна быть привязана к входным группам и архитектурным элементам домов.

Также выработаны единые требования к художественному и стилистическому оформлению вывесок.

Ранее сообщалось, что архитекторы из Москвы и Санкт-Петербурга разработали концепцию единого внешнего облика зданий и вывесок Шадринска Курганской области.