RT в Telegram
Подпишись

В Нижнем Новгороде подготовили концепцию оформления уличных вывесок

Короткая ссылка
В Нижнем Новгороде подготовили единую архитектурно-художественную концепцию для улицы Максима Горького до площади Свободы.
В Нижнем Новгороде подготовили концепцию оформления уличных вывесок
  • Gettyimages.ru
  • © LeniKovaleva

Постановление размещено на сайте мэрии, пишет newsnn.ru.

В соответствии с новым дизайн-кодом информационные таблички, баннеры и вывески с дефектами, а также устаревшие подлежат замене.

К тому же вывески должны быть установлены в определённом порядке, чтобы не нарушать архитектурный и исторический облик города. Каждая конструкция должна быть привязана к входным группам и архитектурным элементам домов.

Также выработаны единые требования к художественному и стилистическому оформлению вывесок.

Ранее сообщалось, что архитекторы из Москвы и Санкт-Петербурга разработали концепцию единого внешнего облика зданий и вывесок Шадринска Курганской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить