В Нижнем Новгороде подготовили концепцию оформления уличных вывесок
- Gettyimages.ru
- © LeniKovaleva
Постановление размещено на сайте мэрии, пишет newsnn.ru.
В соответствии с новым дизайн-кодом информационные таблички, баннеры и вывески с дефектами, а также устаревшие подлежат замене.
К тому же вывески должны быть установлены в определённом порядке, чтобы не нарушать архитектурный и исторический облик города. Каждая конструкция должна быть привязана к входным группам и архитектурным элементам домов.
Также выработаны единые требования к художественному и стилистическому оформлению вывесок.
Ранее сообщалось, что архитекторы из Москвы и Санкт-Петербурга разработали концепцию единого внешнего облика зданий и вывесок Шадринска Курганской области.