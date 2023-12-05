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По случаю 320-летия Петербурга на Дворцовой площади пройдёт световое шоу

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В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади 9 и 10 декабря пройдёт масштабное световое шоу.
По случаю 320-летия Петербурга на Дворцовой площади пройдёт световое шоу
  • Gettyimages.ru
  • © yulenochekk

Об этом информирует «Петербургский дневник».

Представление будет состоять из двух частей: мультимедийного шоу, посвящённого 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга, и финала Всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА», который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Десять финалистов конкурса из разных регионов страны приедут в город, чтобы с помощью 3D-мэппинг-технологий создать зрелищную презентацию о родном крае. Трансляция пройдёт на фасаде здания Штаба конногвардейского полка, площадь которого 6,7 тыс. кв. м.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва сообщало, что в регионе к 1 декабря установят 110 елей и украсят их праздничной иллюминацией.

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